نقدم لكم اليوم نتائج شفوي مباراة التعليم في المغرب للعام 2024/2024 وهي إحدى القضايا الرئيسية التي يبحث عنها العديد من المواطنين في المملكة المغربية يترقب الكثيرون النتائج النهائية لهذه المباراة حيث ستصدر عبر الموقع الرسمي بشكل إلكتروني يتطلع الكثيرون في المغرب إلى هذه النتائج التي تمثل فرص عمل للشباب وتسهم في تعزيز القطاع التعليمي وغير يسعى العديد من المواطنين للحصول على هذه النتائج لأغراض متعددة بما في ذلك البحث عن فرص العمل التي قد تكون متاحة للفائزين في المباراة.

نتائج شفوي مباراة التعليم في المغرب

لضمان الحصول على نتائج شفوي مباراة التعليم في المغرب يتوجب عليك اتباع الخطوات التالية:

أولاً، يجب عليك زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من هنا.

يتعين عليك إدخال رقم التسجيل الخاص بك هذا الرقم هو المعرف الفريد الذي تمنحه الوزارة أو الأكاديمية لكل متقدم.

بمجرد إدخال رقم التسجيل يجب عليك إدخال كلمة المرور الخاصة بك تكون هذه الكلمة مهمة لضمان الحماية والتأكد من أن المستخدم هو المتقدم الشخصي.

ثم يجب عليك النقر على زر البحث بعد هذه الخطوات ستظهر نتائج الشفوي لك إذا كنت من الناجحين في المباراة.

تشمل النتائج معلومات هامة مثل اسم المتقدم ورتبته في التصنيف النهائي، ومكان تعيينه توفير هذه المعلومات يساعد المتقدمين في متابعة مسارهم الوظيفي بشكل دقيق وفعال.

رابط نتائج شفوي مباراة التعليم في المغرب 2023/2024

تم الإعلان عن نتائج مباراة التعليم للعام الدراسي 2023/2024 في 21 ديسمبر الماضي حيث بلغ عدد المناصب الشاغرة في هذه المباراة 13 ألف منصب وفقًا لمصادر رسمية تؤكد هذه النتائج تفاؤلًا كبيرًا حيث تم توزيعها على مختلف التخصصات.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الاختبار الشفوي الكتابي لبقية المناصب اليوم حيث تشمل هذه النتائج المناصب التي توزعت على مختلف الجهات بالتحديد وفيما يلي توزيع المناصب لبعض الجهات:

جهة الرباط سلا القنيطرة: 2974 منصب.

جهة الدار البيضاء سطات: 3238 منصب.

جهة مراكش أسفي: 2710 منصب.

جهة فاس مكناس: 2125 منصب.

جهة الداخلة واد الذهب: 138 منصب.

جهة كلميم واد نون: 292 منصب.

جهة سوس ماسة: 1101 منصب.

تأتي هذه النتائج كأحدث تطور في مجال التعليم في المغرب وتعكس التفاؤل والفرص الواسعة المتاحة للمتقدمين للانخراط في مسيرة وظيفية ناجحة في مختلف الميادين التعليمية.