“لوائح الناجحين” النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد المغرب 2024 في الامتحان الشفوي جميع الجهات

تستعد وزارة التربية الوطنية المغربية للإعلان عن نتائج مباراة التعليم 2023-2،024 في غضون ساعات قليلة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج من خلال الأكاديميات الجهوية، تم عقد اختبار الشفوي للمرشحين المنتقين في الاختبار الكتابي في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وتم تحديد موعد ومكان الاختبار الشفوي وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023-2024، خلال ساعات على أبعد تقدير.

نتائج مباراة التعليم 2024 المغربية

تم الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2023-2024، من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة والرزونامة، ستعلن النتائج الرسمية، الأربعاء 3 يناير 2024، ستبدأ فترة التسجيل في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 4 يناير 2024، وسيتم بدء التدريب في الثامن من يناير 2024.

النتائج النهائية لمباراة التعليم لعام 2023 / 2024

ستتم الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2023-2024، بما في ذلك نتائج الشفوي لجميع الجهات في ديسمبر 2023، ستتضمن النتائج النهائية أسماء المرشحين المقبولين لتوظيف الأساتذة وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، بالإضافة إلى قوائم الانتظار، يبدأ تسجيل الناجحين في اللائحة الرسمية، حيث يتم تقديم ملفاتهم في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، سيستمر التقديم حتى السادس من يناير الحالي.

النتائج النهائية لمباراة التعليم المغربية 2024

للوصول إلى نتائج مباراة التعليم في المغرب، يجب اتباع الخطوات التالية: