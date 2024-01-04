“لوائح الناجحين” النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد المغرب 2024 في الامتحان الشفوي جميع الجهات
نتائج مباراة التعليم 2023-2024
تستعد وزارة التربية الوطنية المغربية للإعلان عن نتائج مباراة التعليم 2023-2،024 في غضون ساعات قليلة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج من خلال الأكاديميات الجهوية، تم عقد اختبار الشفوي للمرشحين المنتقين في الاختبار الكتابي في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وتم تحديد موعد ومكان الاختبار الشفوي وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023-2024، خلال ساعات على أبعد تقدير.
نتائج مباراة التعليم 2024 المغربية
تم الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2023-2024، من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة والرزونامة، ستعلن النتائج الرسمية، الأربعاء 3 يناير 2024، ستبدأ فترة التسجيل في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 4 يناير 2024، وسيتم بدء التدريب في الثامن من يناير 2024.
النتائج النهائية لمباراة التعليم لعام 2023 / 2024
ستتم الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2023-2024، بما في ذلك نتائج الشفوي لجميع الجهات في ديسمبر 2023، ستتضمن النتائج النهائية أسماء المرشحين المقبولين لتوظيف الأساتذة وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، بالإضافة إلى قوائم الانتظار، يبدأ تسجيل الناجحين في اللائحة الرسمية، حيث يتم تقديم ملفاتهم في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، سيستمر التقديم حتى السادس من يناير الحالي.
النتائج النهائية لمباراة التعليم المغربية 2024
للوصول إلى نتائج مباراة التعليم في المغرب، يجب اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع وزارة التربية الوطنية المغربية.
- ادخل رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بك.
- انقر على الزر المخصص للاستعلام عن النتائج.
- ستظهر قائمة بنتائج المتقدمين.
- تحتوي قائمة النتائج على معلومات مثل رقم المرشح في القائمة واسم التخصص والمنطقة وموقع وتاريخ الاختبار الشفوي.
- اذا لم تظهر النتيجة، تأكد من إدخال رقم التعريف الوطني بشكل صحيح.
- في حال عدم التأكد من رقم التعريف الوطني، يمكنك التواصل مع الأكاديمية التي قد قدمت فيها المسابقة.
- ستتم نشر قوائم المقبولين في الاختبار الشفوي على موقع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي.