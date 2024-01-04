تردد قناة bein sports hd max الجديد الناقلة لبطولة امم افريقيا مجاناً بدون تشفير

تردد قناة bein sports hd max تحظى حاليًا بشعبية كبيرة وتعتبر من بين القنوات الرياضية الرائدة، وذلك نظرًا لانطلاق أقوى بطولتين في تاريخ كرة القدم تتميز قناة beIN بكونها إحدى القنوات الرياضية البارزة التي تولي اهتمامًا كبيرًا للمباريات على الصعيدين المحلي والعالمي حيث تسعى جاهدة لتقديم تغطية شاملة للبطولات على مدار الساعة تركز القناة بشكل خاص على ضمان جودة عالية في عرض المباريات مما جعلها في مقدمة القنوات المفضلة لدى الكثيرين الذين يتطلعون للاستمتاع بالأحداث الرياضية خاصة مباريات كأس الأمم الأفريقية.

تعتبر قنوات beIN SPORTS MAX من بين أبرز القنوات الرياضية المحبوبة التي تقدم تغطية شاملة للأحداث والبطولات الرياضية على مستوى العالم ومن أجل الاستمتاع بمحتوى هذه القنوات يفضل أن تكون على دراية بالترددات الخاصة بها فيما يلي التفاصيل الخاصة بتردد قنوات beIN SPORTS MAX الرئيسية:

تردد قناة bein sports hd max 1

التردد: 12604

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 2/3

تردد قناة bein sports hd max 2

التردد: 12245

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 2/3

تردد قناة bein sports hd max 2

التردد: 11013

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 2/3

تردد قناة bein sports hd max 4

التردد: 12245

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 2/3

يشير هذا الجدول إلى الترددات والتفاصيل التقنية اللازمة لاستقبال إشارة قنوات beIN SPORTS MAX يفضل ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذه الترددات لضمان تجربة مشاهدة مثالية وخالية من التشويش استمتع بمتابعة فعاليات الرياضة المثيرة عبر هذه القنوات وكن على اطلاع دائم بآخر التحديثات والأحداث الرياضية الهامة.