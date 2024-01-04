مسلسل جولة اخيرة الحلقة الاولي والثانية “بطولة احمد السقا” يعرض علي منصة Amazon Prime

كشف الفنان أشرف عبدالباقي عن البرومو الخاص بمسلسله الجديد جولة أخيرة” حيث يشارك في هذا المشروع التمثيلي بالتعاون مع النجم الكبير أحمد السقا من المقرر أن يتم عرض المسلسل لأول مرة على منصة Amazon Prime العالمية وتم نشر البرومو الرسمي عبر حساب الفنان عبدالباقي على موقع انستجرام تظهر في البرومو لقطات من أحمد السقا وهو يتدرب على فنون القتال المختلطة للعبة القتالية المعروفة باسم MMA.

مسلسل جولة اخيرة الحلقة

تم تصوير مسلسل جولة أخيرة الذي يتألف من 9 حلقات في العاصمة اللبنانية بيروت في بداية شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين في العمل.

يشكل هذا المسلسل خطوة جديدة للنجم أحمد السقا، حيث يقدم تجربته الأولى في عالم دراما المنصات الرقمية تأتي فكرة العمل من تأليف محمد ندا بينما شارك في كتابة السيناريو محمد الشخيبي وتولت مريم أحمدي مهمة الإخراج يشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب أحمد السقا، كل من أشرف عبدالباقي حنان مطاوع أسماء أبو اليزيد وعلي صبحي.

موعد عرض مسلسل الجولة الأخيرة

أفصحت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي جولة أخيرة الذي يتصدره النجم أحمد السقا عن تاريخ العرض المقرر له حيث من المقرر أن يتم عرضه في الخامس والعشرون من يناير المقبل عبر منصة Prime Video الرقمية.

تأتي هذه الإعلانات الهامة تزامنًا مع حملة الترويج للمسلسل حيث يسعى الفريق المنتج إلى جذب انتباه الجماهير وتشويقها لمتابعة الأحداث المثيرة التي يتضمنها العمل يعد هذا الإعلان عن تاريخ العرض خطوة مهمة للتسويق للمسلسل وجعله محط أنظار الجماهير الراغبة في متابعة أحدث الإنتاجات الدرامية.