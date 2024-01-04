رابط نتائج مباراة التعليم 2024 المغرب النهائية مع لوائح المقبولين

ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات موعد إعلان نتائج مباراة التعليم في محافظات ومدن المغرب، حيث إن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة، حتى أن وزارة التربية الوطنية أكدت بأن النتائج قيد عملية المراجعة في الوقت الحالي، وسيتم إعلانها فور الإنتهاء من التصحيح، واعتمادها رسميًا من وزير التربية الوطنية، على أن يُراعي بأن النتائج سيتم رفعها عبر موقع وزارة التربية الرسمي، لكي يتعرف عليها الجميع.

رابط نتائج مباراة التعليم 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بالإستعلام عن النتائج النهائية لمباراة التعليم المغربية، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الوطنية.

القيام بإدخال رقم التعريف الوطني وكذلك اسم الطالب.

الضغط على أيقونة “استعلام”.

ليتم بعدها عرض جميع الكشوفات التي تشمل أسماء الطلبة والطالبات في المغرب.

وفي حالة عدم ظهور النتيجة يمكن التأكد من البيانات التي تم إدخالها وكذلك تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

كما يسهل تقديم تظلم على النتيجة.

امتحانات مباراة التعليم 2023 المغرب

وأكدت وزارة التربية الوطنية في المغرب، أن يتم الإعلان عن قوائم جميع الناجحين في الإختبار الشفوي، وذلك قبل أن تبدأ عملية التسجيل في الرابع من جانفي، حتى أن تاريخ الإلتحاق بجميع مراكز الجمهورية للتربية والتكوين يكون يوم 8 من جانفي 2024.