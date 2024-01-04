الحق اشتري.. سعر الذهب اليوم في العراق في محلات الصاغة دون المصنعية

أسعار الذهب في كل دول العالم هي محط اهتمام الكثير من الفئات، سواء في العراق أو باقي الدول، ونجد السيدات بالعراق والتجار والمهتمين بمجال الذهب يتساءلون في الوقت الحالي عن سعر الذهب اليوم في العراق، وبتقرير اليوم نرصد لكم آخر تحديث للأسعار بجمهورية العراق اليوم لكل أنواع الأعيرة، فضلًا تابعوا معنا.

سعر الذهب اليوم في العراق

أسعار الذهب اليوم في العراق مستقرة إلى حد ما، أو نكاد نقول أنها تنخفض بضعة دنانير عن سعرها أمس، حيث اختلف أسعار الذهب اليوم الخميس الرابع من شهر يناير من عام 2024 عن سعر أمس الأربعاء فسجلت ما يلي:

سعر الذهب عن عيار 24 سجل اليوم مبلغ 86044.65 دينار عراقي.

سعر الذهب عن عيار 22 جاء اليوم بسعر 78874.16 دينار عراقي

سعر الذهب اليوم عن عيار 21 سجل مبلغ قدره 75288.97 دينار عراقي.

الذهب من عيار 18 في العراق اليوم سجل مبلغ 64533.40 دينار عراقي.

أسعار الذهب في العراق

وضحنا لكم سعر الذهب اليوم في العراق الخميس الموافق الرابع من شهر يناير لعام 2024، حيث الأسعار بناء على وضحته بورصة الذهب اليوم، والجدير بالذكر أن الأسعار المذكورة بالأعلى هي ليست الأسعار الفعلية، بل تزيد الأسعار مبلغ كتكلفة للمصنعية والضريبة المضافة على سعر الجرام.

وأسعار الذهب في الأساس تختلف على حسب عدد من العوامل، والتي على رأسها السعر عالميًا وسياسة العرض والطلب والإقبال على شراء المشغولات الذهبية، لذا يزيد الجرام الواحد بضعة دنانير على الأسعار المذكورة بالأعلى، فشاركنا كم سعر جرام الذهب في منطقتك.