هنُــا نتائج مباراة التعليم 2024 المغربية النهائية|  تنزيل أسماء الناجحين في الاختبارات الشفوية pdf

نتابع معكم متابعي البديل الإخباري أخر أخبار نتائج مباراة التعليم الشفوي 2023، حيث يسعى العديد في المغرب لمعرفة نتائج الناجحين في الاختبارات الشفوية ولائحة الناجحين في مباراة التعليم 2023-2024، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان التعليم المغربي عن أن إعلان نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2023 -2024 والنتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2024/2023 Résultats Concours Taalim جميع الجهات سوف يتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتائج مباراة التعليم 2024 المغربية النهائية

لوائح الناجحين في مباراة التعليم 2023 المغرب…خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن لوائح الناجحين في مباراة التعليم 2023 المغرب، وذلك بعد اجتيازهم للعديد من الاختبارات التي تأتي ضمن هذه المباراة المهمة، وقد قدم المشاركون في هذه المباراة جهودًا كبيرة للتفوق والحصول على فرصة العمل في المجال التعليمي.

لوائح الناجحين في مباراة التعليم 2023 المغرب

إعلان لوائح الناجحين لمباراة التعليم 2023 المغرب يتم بعد مضي فترة من المتابعة والتقييم، ويتم تصنيف المتقدمين وفقًا لأدائهم وتقديمهم خلال الاختبارات المختلفة، بما في ذلك الاختبارات الكتابية والشفوية.

ويعتبر الاختبار الشفوي جزءًا حاسمًا من هذه المباراة، حيث تم تقييم مهارات المتقدمين في التواصل والتحاور وقدرتهم على التعامل مع الطلاب.

وبعد الانتهاء من جميع المراحل، ستكون لوائح الناجحين في مباراة التعليم 2023 المغرب متاحة للجميع.

قوائم الناجحين النهائية في مسابقة التعليم بالتعاقد لعام 2023-2024

جهة طنجة تطوان الحسيمة (2297 منصب) .

جهة سوس ماسة (1101 منصب).

جهة بني ملال خنيفرة (1507 منصب).

جهة الشرق (1585 منصب).

جهة العيون الساقية الحمراء (177 منصب) .

جهة درعة تافيلالت (1857 منصب) .

جهة مراكش أسفي (2710 منصب) .

جهة فاس مكناس (2125 منصب).

جهة كلميم واد نون (292 منصب) .

جهة الداخلة واد الذهب (138 منصب) .

جهة الدار البيضاء سطات (3238 منصب) .

جهة الرباط سلا القنيطرة (2974 منصب) .

مباراة التعليم 2023 المغرب

مباراة التعليم 2023 المغرب تهدف إلى اختيار المعلمين الذين سيتم توظيفهم في نظام التعليم العام، وقد تم تصميم الاختبارات بعناية لضمان تقييم كفاءة الفريق المؤهل لتقديم التعليم الجيد وتطوير الطلاب.

وبعد الإعلان عن لوائح الناجحين،سوف تقوم جميع الأكاديميات الإقليمية بالإعلان عن أسماء الناجحين في الاختبارات الشفوية عبر ملف بصيغة pdf عبر Tawdif.men.gov.ma ، سيكون على المتقدمين الناجحين في مباراة التعليم 2023 المغرب الاستعداد للمراحل التالية من عملية التوظيف، بما في ذلك عملية استدعاء ومقابلة المرشحين.

أسماء الناجحين في الاختبارات الشفوية pdf

يتم الاستعلام عن قوائم الناجحين في الاختبارات الشفوية pdf من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخول موقع وزارة التربية الوطنية “الرابط الرسمي هنا“.

ومن ثم اختيار الأيقونة الخاصة ب “نتائج مباراة التعليم النهائية”.

ويلي ذلك إدخال كافة البيانات المطلوبة والخاصة بالمستعلم.

ثم النقر على استعلام.

وفور إعلان نتائج مباراة التعليم النهائية سوف تظهر أمام المستعلم كشوف أسماء الناجحين في الاختبارات الشفوية pdf،وعلى المستعلم البحث عن أسمه من ضمن قوائم الناجحين في مباراة التعليم النهائية بالمغرب 2023-2024.