مستني إيه سارع بالتقدم .. دليلك الشامل للتعرف على الحج السياحي لعام 2024 “موعده وشروطه”

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة عن كيفية التقدم للحج السياح، ورغبته في التعرف على أسعار الحج السياحي والتي تختلف على أساس الطريقة التي يتم الانتقال لها، ومن خلال هذا سنتعرف على ما هي أسعار الحج يناير 2024 وموعد وشروط التقدم للحج.

موعد التقديم على الحج السياحي

تم الإعلان عن فتح باب التقديم للحج السياحي والتي يتم اختلافها على حسب المستوي، وتبدا من بداية من اليوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، وأنه سيتم القيام بالقرعة الإلكترونية العلنية حتى يتم اختيار الحجاج الفائزين يوم السبت الموافق 6 يناير 2024، ويوجد بعض من شروط التقديم التي لا بد من توافر ومنها كالآتي:

ينبغي أن يكون الشخص المتقدم معافى من جميع الأمراض.

يتمتع المتقدم بالصحة الجيدة عند أداء مناسك الحج.

يكون المتقدم لم يسبق له أداء الفريضة من قبل.

يمكن أن يتم سفر السيدات دون 45 عاما دون محرم.

ألا يقل عمر الذكور عن 25 عاما، وحيث أنه حالة أن يكون معه والداه ألا يقل عمره عن 18 عاما.

لدي الشخص المتقدم بطاقة رقم قومي سار.

ما هي أسعار الحج السياحي يناير 2024

يتم اختلاف السعر على حسب الطريقة الخاصة بالسفر والتي جاءت كما يلي: