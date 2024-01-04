مسلسل حالة خاصة – القنوات الناقلة ومواعيد العرض – نديم يربح المليون وينضم لفريق أماني النجار

مسلسل “حالة خاصة” هو العمل الدرامي الجديد الذي انتظره الجمهور بفارغ الصبر منذ إعلانه، وذلك بسبب التشويق الذي أحدثه المواضيع الاجتماعية والسياسية التي يتناولها، يشتهر هذا المسلسل بأداء فريق عمل متميز منهم النجمة غادة عادل والفنان طه الدسوقي، حيث يتعاونان معا من جديد بعد نجاحهما السابق في عدة أعمال درامية.

حالة خاصة

تدور أحداث المسلسل حول نديم يعاني من مرض التوحد، ويتميز بذكائه الحاد، وتفوقه في الدراسة، يحصل نديم على ليسانس حقوق بدرجة امتياز ويحصل على ترتيب الأول على دفعته، ولكن الكلية ترفض تعينه معيد نظراً لحالته “التوحد”، يبدأ نديم بالبحث عن وظيفة محامي، تنفيذاَ لوصية والدته والتي طلبت منه قبل وفاتها أن يكون شخص ناجح وليس فاشل.

يساعد جميل نديم في تحقيق الحصول على وظيفة لدى أشهر محامية في القاهرة، وتدعى “أماني النجار” ولكنها ترفض انضمامه في فريق المحامين لديها بالمكتب، ويصر نديم على التحاقه في مكتب أماني بشكل قوي وبالفعل ينجح في أن تطلب أماني النجار نديم ليكون من ضمن فريقها وذلك بعد مساعدة نديم لها على حل قضية تنقذ وموكلها من حبل المشنقة.

القنوات الناقلة مسلسل حالة خاصة طه الدسوقي

تعد قنوات “MBC مصر” و”ON E” هما القناتين الناقلتين لمسلسل “حالة خاصة”، وهما معروفتان بتقديمهما للأعمال الدرامية ذات الجودة العالية والمحتوى المميز. حيث يتم بث الحلقات الأسبوعية على MBC مصر كل يوم خميس، وعلى ON E كل يوم جمعة، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق عمل مسلسل حالة خاصة

يتكون فريق العمل في مسلسل “حالة خاصة” من نخبة من الممثلين الموهوبين والمخضرمين في مجال الدراما المصرية. يقوم بلعب الدور الرئيسي في المسلسل طه الدسوقي الذي يجسد دور شريف، بينما تلعب غادة عادل دور هالة، الشخصية التي تتعامل مع العديد من الصعوبات والمشاكل في حياتها.

تتميز حلقات المسلسل بمدة قصيرة حيث لا تتعدى 45 دقيقة تقريباً، مما يجعله مناسبًا للمشاهدين الذين يبحثون عن تجربة مشاهدة مركزة ومثيرة دون إطالة أو تطويل غير ضروري.

من المتوقع أن يحقق مسلسل “حالة خاصة” نجاحاً كبيراً، بفضل الموضوع القوي الذي يتناوله والأداء المتميز للممثلين. وقد أظهرت الحلقات الأولى من المسلسل ردود فعل إيجابية من الجمهور وجذبت اهتمامهم بشكل كبير.

إذا كنت من المهتمين بمتابعة قصة هالة وشريف في “حالة خاصة”، يمكنك ضبط أجهزتك على قناة “MBC مصر” أو “ON E” في المواعيد المذكورة أعلاه للاستمتاع بتجربة مشاهدة هذا المسلسل الذي يعد واحداً من أهم الأعمال الدرامية في الموسم الحالي.