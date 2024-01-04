قرر بنك مصر إعادة إطلاق شهادات بنك مصر بعائد يصل %27 سنويًا بعنوان طلعت حرب وهي شهادة ادخار ذات مدة تبلغ سنة تتميز بمعدل عائد ثابت طوال فترة حيازتها تبلغ نسبة العائد السنوي لهذه الشهادة 27% ويتم صرفها عند نهاية مدتها تعتبر هذه الخطوة من بنك مصر إعادة إطلاق هذا الوعاء الادخاري بميزات جديدة تهدف إلى جذب المزيد من المودعين وتوفير فرص استثمارية جذابة يتيح للمستثمرين الاستفادة من معدل عائد ثابت عند حيازة الشهادة على مدى سنة كاملة مما يضمن استقرار وتحقيق عائد مجزٍ على الاستثمار.

شهادات بنك مصر بعائد يصل %27 سنويًا

تبدأ فئات شهادات بنك مصر بعائد يصل %27 سنويًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين وكذلك الأجانب يتم حساب مدة الاستثمار اعتبارًا من اليوم الذي يلي عملية الشراء.

باستهلال مستوى الاستثمار بمبلغ 1000 جنيه تمكن فئات الشهادة المختلفة الأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين والأجانب من الاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية يتيح هذا النظام الذي يعتمد على تقديم فئات بمضاعفات مالية متزايدة للمستثمرين تحديد حجم الاستثمار الذي يتناسب مع إمكانياتهم المالية وأهدافهم.

يتم حساب مدة الاستثمار اعتبارًا من اليوم الذي يلي عملية الشراء مما يوفر للمستثمرين الشفافية والوضوح في تحديد فترة استفادتهم من العائد على استثماراتهم. هذا الأمر يعكس التزام البنك بتوفير بيئة استثمارية شفافة وعادلة لكافة الفئات سواء كانوا مصريين أم أجانب.

موعد طرح شهادات بنك مصر بعائد يصل %27 سنويًا

ابتداءً من يوم الجمعة الخامس من يناير 2024 يصبح بإمكان الجمهور شراء شهادات بنك مصر بعائد يصل %27 سنويًا عبر الإنترنت ومن خلال التطبيق المصرفي الرقمي BM Online يتيح هذا الإجراء للمستثمرين الوصول إلى فرص الاستثمار بسهولة ويسر مع تفعيل الشهادات ابتداءً من يوم العمل الاثنين التالي الثامن من يناير 2024.

يتيح البنك هذه الخدمة الجديدة للعملاء عبر شبكة فروعه المنتشرة حيث يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي تتجاوز عددها 800 فرع ووحدة مصرفية موزعة في جميع أنحاء الجمهورية تصبح هذه الخدمة متاحة للجميع ابتداءً من الثامن من يناير 2024 مما يتيح للمستثمرين فرصة اختيار موقع مريح لهم للقيام بعمليات الشراء.