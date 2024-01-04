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طريقة شحن كوينز بيس الجديد 2024 مجاناً في خطوات بسيطة برقم الهوية الشخصية ID
يرغب العديد من الأشخاص في القيام بشحن كوينز بيس عن طريقة رقم الهوية الشخصية، حتى أن لعبة أي فوتبول هي من أبرز الألعاب الشهيرة والمميزة التي لها ينجذب إليها ملايين الأشخاص، وتم طرحها أمام جميع المتابعين للإستمتاع بكل التحديثات التي تقدمها اللعبة، كما يمكن شحن الكوينز بيس، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.
طريقة شحن كوينز بيس 2024
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بشحن كوينز بيس الجديد، والإستمتاع بتحديثات اللعبة والتسهيلات المختلفة، كما يلي:-
- في البداية يتم الذهاب إلى موقع اللعبة الرسمي عبر الإنترنت.
- بعد ذلك يتم اختيار خدمة ” MISSIONS”.
- بعد ذلك يتم تحديد عدد الكوينزات اللازمة.
- الضغط على أيقونة “شراء”.
- سداد ثمن الكوينز بحسب الطريقة.
- ليتم شحن الكوينزات المطلوبة بكل سهولة.
شحن كوينز بيس برقم الهوية
إضافة إلى أن هناك إمكانية للقيام بشحن كوينز بيس، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-
- يتم الذهاب إلى موقع لعبة eFootball PES سواء الأندرويد أو الأيفون.
- ليتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية من اللعبة.
- إدخال كافة البيانات اللازمة في الخانات الخاصة بذلك.
- تحديد كمية الكوينز التي ترغب في شحنها.
- إدخال رقم الهوية.
- ليتم في النهاية سداد قيمة الكوينز بيس بكل سهولة.