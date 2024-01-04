اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة يناير 2024 موقع مظلتي spa gov iq | بحث الوجبة الأخيرة

لا بد من معرفة خطوات تنزيل قائمة اسماء المشمولين حينما يتم الإعلان عنها لكي نختصر وقت البحث على هؤلاء المشمولين بالرعاية الاجتماعية داخل العراق، وهذا بالفعل ما تم البحث عنه بكثرة حيث يرغب جميع الأشخاص المستفيدين من هذا الدعم أن يتعرفوا خطوات الاستعلام عن قوائم المشمولين المنتظرة، كما أن هناك الكثير ممن يرغبون في الانضمام لهذا الدعم يبحثون عن شروط الانضمام لكي يكونوا ضمن هذه المنظومة.

اسماء المشمولين

مما لا شك فيه أن البحث عن موعد نزول دعم الرعاية الاجتماعية يزداد كلما مر يوم ميلادي جديدا حيث يبحث المستفيدون عن موعد صرف الدعم المنتظر الخاص بالوجبة السابعة، والذي من المقرر أن يتم خلال أيام شهر يناير الجاري لعام 2024 وحينما تحدث الأشخاص الذين تغيرت حياتهم للأفضل بفضل وجود هذا الدعم، وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص أيضا يتساءلون في لهفة حول شروط الانضمام الواجب توفرها حتى يصبحوا من مستفيدي دعم الرعاية الاجتماعية العراقية.

علما بأن وزارة العمل وضعت شروط الانضمام في دعم الرعاية الاجتماعية العراقية والواجب توافرها في شخص المتقدم، والتي تتلخص فيما يلي

يفضل أن يكون المتقدم قد قام بتسجيل الطلب بواسطة الولوج على الموقع الرسمي لوزارة العمل .

يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية العراقية.

لا بد من وجود الأوراق الطبية للمتقدم في حال وجود إعاقة.

يفضل أن يكون المتقدم من الأشخاص المقيمين بشكل دائم داخل حدود الدولة العراقية.

لا بد كشرط أساسي ألا يملك المتقدم أي عقارات أو أصول لممتلكات.

الاستعلام على كشوفات المشمولين

بخطوات بسيطة يمكن لجميع الأشخاص المسجلين في دعم الرعاية الاجتماعية أن يتعرفوا بالتفصيل على اسماء المشمولين من خلال الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أو من خلال منصة مظلتي، على حسب ما يفضل الشخص الراغب في الاطلاع على قوائم المسموح لهم بصرف الدعم على أن تكون خطوات الاستعلام كالآتي