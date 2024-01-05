NOW “بجميع الجهات” إعلان النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد المغرب 2024 واللوائح النهائية للمقبولين لاجتياز شفوي مباراة التعليم

اعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب، نتائج مباراة التعليم للعام 2023-2024، عبر رابط خاص، يتم الإعلان عن النتائج بشكل شامل لجميع المتقدمين، ويتضمن الإعلان ايضا قائمة الناجحين النهائية في المباراة، سيتم بدء عملية التسجيل للمرشحين المقبولين، في القائمة الرسمية في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فى 4 يناير 2024، وستستمر عملية التقديم حتى السادس من هذا الشهر، يحق للناجحين التسجيل للحصول على التدريبات اللازمة لتعيينهم رسميا، في وظائف التعليم في المغرب.

نتائج مباراة التعليم بالتعاقد المغرب 2024

تم إجراء مباراة التعليم في المغرب للعام 2023، في الفترة من 25 ديسمبر إلى 30 ديسمبر 2023، وسيتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القادمة، نحن نعلن عن رابط النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023-2024 في المغرب، بالإضافة إلى شرح خطوات الاستعلام عن النتائج النهائية للمباراة التعليم.

الاستعلام عن النتائج النهائية لمباراة التعليم 2024

سيتم إصدار النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023-2024 والقوائم النهائية للمرشحين المقبولين في مباراة التعليم بالتعاقد من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. من المقرر ان تصدر هذه النتائج والقوائم اليوم الاربعاء، 3 يناير 2024 للاستعلام عن النتائج النهائية لمباراة التعليم 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية في المغرب المخصص للتوظيف.

اختر وكالة التوظيف من القائمة المتاحة.

قم بإدخال رقم التعريف الوطني الخاص بك في النظام.

يجب على المتقدم للمباراة كتابة رقم التعريف الوطني الصحيح.

بعد ذلك، قم بالنقر على زر “استعلام”.

ستظهر النتيجة النهائية لك كمتقدم في مباراة التعليم في المغرب.

من خلال هذه الخطوات، يمكنك الحصول على النتيجة الخاصة بك ومعرفة ما إذا كنت قد نجحت في المباراة التعليمية المغربية.