بعد تأجيل الامتحانات لهذه الصفوف !! أعرف جدول امتحانات الصفوف الابتدائية الترم الأول 2023-2024 

يبحث جميع أولياء الأمور والطلاب عن جدول امتحانات الصفوف الابتدائية الترم الأول 2023-2024 حيث تم الإعلان عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي وتبدأ جميع امتحانات المرحلة الابتدائية في جميع المدارس الحكومية والخاصة في جميع المحافظات المصرية يوم الأربعاء القادم الموافق 3 يناير 2024 ، وخلال السطور التالية نكشف عن جدول امتحانات الصفوف الابتدائية الترم الأول 2023-2024.

جدول امتحانات الصفوف الابتدائية الترم الأول 2023-2024

نكشف اليوم عن جدول امتحانات الصفوف الابتدائية الترم الأول 2023-2024 وفق ما أعلنته جميع المديريات التعليمية في جميع المحافظات حيث تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 وإليكم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي.

يوم الاربعاء الموافق 3 يناير 2024 امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 امتحان اللغة الانجليزية والمهارات.

يوم السبت الموافق 6 يناير 2024 امتحان الرياضيات والدراسات الاجتماعية.

يوم الأثنين الموافق 8 يناير 2024 امتحان الحاسب الآلي والعلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2024

يؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي والصف الرابع الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الأول في نفس اليوم حيث تبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الكثير من المحافظات المصرية يوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2024 وإليكم جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2024.