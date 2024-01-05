إلكترونيًا بالجزائر.. طريقة حجز موعد المقابلة لمنحة البطالة 2024 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz

يعتبر حجز موعد المقابلة للحصول على منحة البطالة اهتمام الكثير من الشباب الجزائري، حيث يهدفون إلى الاستفادة من هذه المنحة، التي تم الاعلان عنها من قبل الحكومة الجزائرية، تهدف هذه المنحة إلى مساعدة الفئات الاكثر احتياجا في البلاد، وتوفير احتياجاتهم الأساسية في الحياة اليومية وتحقيق مستوى كريم من العيش، لذلك، يسعى الجميع إلى الحصول على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمنحة، للتمكن من تقديم طلباتهم.

رابط حجز موعد مقابلة منحة البطالة 2024

ينتظر العديد من المواطنين بفارغ الصبر افتتاح موقع الوكالة الوطنية للتشغيل للمرة الثانية، حيث يهدفون إلى التقدم بطلب للحصول على منحة البطالة في عام 2024، يطمح المواطنون إلى حجز موعد للمقابلة بهدف الاستفادة من هذه المنحة، التي تقدم للمستحقين والذين يستوفون الشروط المحددة، تاتي هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة، ضمن الخدمات التي اطلقتها الوكالة لتلبية احتياجات المطلقات والارامل والمستفيدين الآخرين، وسنتعرف سويا على الخطوات اللازمة لحجز موعد للمقابلة، والاستفادة من فرصة الحصول على منحة البطالة في عام 2024.

بالخطوات طريقة حجز موعد مقابلة منحة البطالة 2024

لحجز موعد مقابلة منحة البطالة في الجزائر لعام 2024، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية، التي أعلنت عنها الجهات المسؤولة عن موقع الوكالة الوطنية للتشغيل:

اولا تسجيل الدخول الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

اختر اللغة المفضلة، سواء العربية او الإنجليزية.

ادخل رقم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك.

ادخل الرقم التعريفي الخاص بك كمستفيد.

انقر على “ارسال”.

ستظهر صفحة تعرض المواعيد المتاحة وغير المتاحة في كل ولاية جزائرية.

اختر الموعد الذي يناسبك.

قم بملء البيانات المطلوبة لك كمستفيد.

حدد تاريخ الموعد المناسب لك.

انقر على “تأكيد الموعد”.

قم بطباعة الموعد للحفاظ عليه.

قدم صورة الموعد أثناء المقابلة.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك حجز موعد المقابلة للحصول على منحة البطالة، والاستفادة من الدعم المالي المقدم في الجزائر.