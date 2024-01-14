رسميًا “موعد بداية امتحانات الترم الأول 2024 للإعدادية” | تنزيل نماذج الاسترشادية .. 90% منها الامتحان

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في المرحلة الاعدادية عن موعد بداية امتحانات الترم الأول 2024 للإعدادية والتي يفصلنا عنها أيام قليلة حيث تبدأ امتحانات الترم الاول للصف الاول الاعدادي والصف الثاني الاعدادي يوم الاربعاء الموافق 3 يناير 2024 في جميع محافظات الجمهورية ومن الجدير بالذكر أن جميع المدارس قد جهزت اللجان الامتحانية وأرقام جلوس الطلاب وتم وضع أسئلة الامتحانات ومراجعتها وخلال السطور التالية نكشف عن موعد بداية امتحانات الترم الأول 2024 للإعدادية.

موعد بداية امتحانات الترم الأول 2024 للإعدادية

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بداية امتحانات الترم الأول 2024 الإعدادية والتي تبدأ يوم الاربعاء القادم الموافق الثالث من يناير 2024 ويستعد جميع طلاب المرحلة الاعدادية بالمذاكرة والمراجعة خلال الأيام الحالية للنجاح والتفوق في امتحانات الفصل الدراسي الأول وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين حتى يوم يوم 25 يناير 2024.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024

بعد معرفة موعد بداية امتحانات الترم الأول 2024 للإعدادية يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية عن موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2024 حيث تعتبر امتحانات الشهادة الاعدادية موحدة على مستوى كل محافظة من محافظات الجمهورية ، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الالتزام بالقواعد العامة للامتحانات ، وتنتهي جميع امتحانات الترم الأول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 بينما تبدأ اجازة منتصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.