بداية من غدًا 5 يناير “تطبيق اسعار باقات النت الأرضي 2024 الجديدة الرسمية” أعرف هتدفع كام

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن اسعار باقات النت الأرضي 2024 حيث أعلنت شركة وي عن زيادة أسعار الإنترنت الأرضى بداية من يوم 5 يناير 2024 حيث تم تعديل أسعار الإنترنت الأرضي مع اتاحة التصفح المجاني لكل من المواقع التعليمية والخدمات الحكومية ويشمل سعر باقات الانترنت الجديدة 2024 ضريبة القيمة المضافة وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للاتصالات على زيادة أسعار باقات الانترنت للخط الأرضي بنسبة 30% بسبب ارتفاع سعر الدولار وخلال السطور التالية نكشف عن اسعار باقات النت الأرضي 2024.

اسعار باقات النت الأرضي 2024

أعلنت شركة وي لخدمات الانترنت الأراضي عن زيادة اسعار باقات النت الارضي بداية من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 ، وتتراوح الزيادة بين 15% إلى 30 % ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة أسعار كروت شحن الفكة بداية من عام 2024 ، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وكذلك ارتفاع أسعار تكلفة تشغيل المحطات الخاصة بالانترنت المنزلي واليكم اسعار باقات النت الأرضي 2024.

ارتفاع سعر باقة 140 جيجا بايت من 120 جنيهًا إلى 140 جنيهًا ويدفع المواطن 50جنيهًا شامل ضريبة القيمة المضافة.

ارتفاع سعر باقة 200 جيجابايت من 170 جنيه إلى 225 جنيهًا ويدفع المواطن 266 جنيهًا شامل ضريبة القيمة المضافة.

ارتفاع سعر باقة 250 جيجابايت من 210 جنيهًا إل 280 جنيهًا ويدفع المواطن 322 جنيهًا شامل ضريبة القيمة المضافة.

ارتفاع سعر باقة 400 جيجا بايت من 340 جنيهًا إلى 450 جنيهًا ويدفع المواطن 513 جنيهًا شامل ضريبة القيمة المضافة.

كيفية ترشيد استهلاك الانترنت الارضي 2024

بعد ارتفاع اسعار باقات النت الارضي 2024 فوق تحمل أعباء الأسرة المصرية التي تتحمل زيادة اسعار المنتجات والسلع الأساسية يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية ترشيد استهلاك الانترنت الأرضي وذلك من خلال مشاهدة الفيديوهات بجودة أقل وغلق الانترنت في حالة عدم استخدامه.