كام محطة وبكام؟!! أسعار تذاكر المترو الجديدة 2024 ومن هم المعفيين عن الزيادة الجديدة

استقبل المصريون العام الميلادي الجديد بارتفاع أسعار جميع الخدمات حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار تذاكر المترو الجديدة 2024 بعد الاعلان رسميًا من قبل وزارة النقل عن زيادة أسعار تذاكر المترو الجديدة وذلك بداية من يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 ، وقد أعلن اللواء كامل الوزير وزير النقل عن زيادة أسعار تذاكر المترو مع بداية تشغيل الخط الثالث من مترو الأنفاق بالقاهرة وخلال السطور التالية نكشف عن أسعار تذاكر المترو الجديدة 2024.

أسعار تذاكر المترو الجديدة 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل جميع المواطنين في القاهرة عن أسعار تذاكر المترو الجديدة 2024 حيث تم زيادة أسعار تذاكر المترو بعد زيادة عدد المحطات وزيادة تكاليف الصيانة الدورية وذلك بعد تشغيل الخط الثالث من مترو الأنفاق ، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من المواطنين في القاهرة وطلاب الجامعات يستخدمون المترو بشكل يومي وإليكم الأسعار الجديدة لتذاكر المترو 2024.

تذكرة المترو 9 محطات بسعر 6 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

تذكرة المترو 12 محطة بسعر 8 جنيهًا بدلًا من 7 جنيهًا.

سعر تذكرة المترو 23 محطة 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.

وتم اضافة تذكرة جديدة بسعر 15 جنيهًا لأكثر من 23 محطة.

زيادة أسعار تذاكر المترو يناير 2024

بعد معرفة أسعار تذاكر المترو الجديدة 2024 أعلنت وزارة النقل المصرية عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن بداية التشغيل التجريبي لمحطات الخط الثالث من مترو الأنفاق والتي تبدأ من محطة الكيت كات إلى المحطة النهائية عند محور روض الفرج ، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتوفير وسائل نقل آمنة ونظيفة للمواطنين.