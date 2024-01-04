تشغيل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الجديد الناقلة المؤسس عثمان

كشفت قناة الفجر الجزائرية عن ترددها الجديد، ونشرت خريطة أعمالها الدرامية التركية الجديدة التي تستهدف جذب شريحة واسعة من محبي وعشاق الأعمال التركية، حيث تم نشر هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حيث يمكن للجمهور الوصول إلى تفاصيل التردد الجديد والبرامج المقرر عرضها، وستكون هذه الخطوة محل ترحيب من قِبل محبي التلفزيون الجزائري الذين يتطلعون إلى متابعة الإنتاجات التركية عبر هذه القناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12645.

معدل الترميز : 27500.

معدل الاستقطاب : H.

جودة القناة : SD.

اسم القناة على الرسيفر : الفجر.

تقدم قناة الفجر الجزائرية مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية، حيث تشمل عروضها الدرامية الجذابة الدراما التركية والهندية، من بين الأعمال المميزة التي تُعرض على القناة المسلسل التركي ( المؤسس عثمان ) بجميع أجزائه، يعد هذا المسلسل تاريخيًا وقد حقق نسب مشاهدة مرتفعة وشعبية واسعة منذ بداية عرضه، لذا تجذب محبي الدراما التركية ويوسع دائرة المشاهدين.

حول قناة الفجر

انطلق بث قناة الفجر الجزائرية لأول مرة في عام 2015 ومنذ ذلك الحين حققت نجاحاً ملحوظاً، نجحت القناة في عرض وتقديم مجموعة واسعة وحصرية من الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية، التي تلبي اهتمامات واذواق مختلفة وتناسب جميع الفئات العمرية، يُعزى هذا النجاح إلى جودة المحتوى الذي تقدمه القناة والتنوع في برامجها، مما جعلها محطة محبوبة بين المشاهدين في الجزائر، تعكس هذه الخطوة إلتزام القناة بتلبية توقعات جمهورها وتقديم تجربة ترفيهية مميزة للمشاهدين.