كل حاجة غلت جت عليه؟!! اسعار البنزين الجديدة 2024 في مصر .. أعرف هتدفع أجرة كام

نكشف اليوم عن اسعار البنزين الجديدة 2024 حيث تم رفع أسعار البنزين في الساعات الأخيرة الماضية وذلك بعد موافقة لجنة تسعير المواد البترولية بوزارة البترول وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة الماضية ويواجه جميع المواطنين في مصر تحديات كبيرة مع بداية العام الميلادي الجديد ، ومن الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي قام برفض زيادة سعر السولار للتخفيف على المواطنين من محدودي الدخل ، وخلال السطور التالية نكشف عن اسعار البنزين الجديدة 2024.

اسعار البنزين الجديدة 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين عن أسعار البنزين الجديدة 2024 والتي ترتفع للمرة الثانية على التوالي بعد أقل من شهرين وذلك وفق لقرار لجنة تسعير الخامات البترولية وبعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلس النواب على رفع أسعار البنزين وعدم زيادة سعر السولار.

سعر لتر بنزين 80 اليوم 10 جنيهات.

سعر لتر بنزين 92 اليوم 5 جنيهًا.

سعر لتر بنزين 95 اليوم 5 جنيهًا.

سعر لتر السولار 25 جنيهات ، حيث تم تثبيت سعر السولار وعدم ارتفاعه.

هل تم زيادة سعر السولار 2024؟

بعد التعرف على اسعار البنزين الجديدة 2024 يتساءل الكثير من المواطنين عن زيادة سعر السولار خلال عام 2024 وهذا ما نفته الحكومة المصرية اليوم حيث لم يتم زيادة سعر السولار نفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لمساعدة جميع المواطنين من محدودي الدخل في ظل التضخم الاقتصادي والحالة المادية الصعبة التي يعاني منها جميع طبقات المجتمع المصري خلال الشهور الاخيرة الماضية.