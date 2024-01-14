بشرى سارة لهذه الفئات “موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 يناير” بعد تبكيره في هذا التاريخ

بالتزامن مع بداية شهر يناير 2024 يبحث الكثير من المواطنين من أصحاب معاشات تكافل وكرامة عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 يناير وذلك يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 ، وتعتبر معاشات تكافل وكرامة التي تقدمها الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من أهم وسائل الدخل التي يعتمد عليها الاسرة محدودة الدخل وخلال السطور التالية نكشف عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 يناير.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 يناير

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 يناير وذلك يوم الأثنين الموافق 15 يناير 2024 كما هو المحدد كل شهر ميلادي ، وسيتم صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي بنسبة 15% وتسع الحكومة المصرية لزيادة عدد الأسر الحاصلة على معاش تكافل وكرامة خلال العام الميلادي الجديد 2024 لتخفيف أعباء المعيشة على الاسرة المصرية ، ومن الجدير بالذكر أنه تم رفع جميع أسعار المنتجات والسلع الاساسية خلال الايام الاخيرة الماضية وتتحمل الاسر المصرية الكثير من أعباء المعيشة في الوقت الحالي.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناير 2024.

بعد معرفة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 يناير يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة وذلك عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة عن طريق الخطوات التالية: