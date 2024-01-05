كم يوم إجازة نصف العام الدراسي 2024؟ .. وزارة التعليم تحدد موعد بداية ونهاية الإجازة الصغيرة

مع بداية امتحانات الترم الاول يتساءل جميع الطلاب وأولياء الأمور عن “كم يوم إجازة نصف العام الدراسي 2024؟” حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجازة الفصل الدراسي الأول تبلغ 14 يوم وتبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 ويترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور إجازة نصف العام للسفر وقضاء الكثير من الأوقات بصحبة العائلة والترفيه والخروج إلى الحدائق والمنتزهات وخلال السطور التالية نكشف المزيد من التفاصيل حول عدد أيام إجازة نصف العام الدراسي 2024.

كم يوم إجازة نصف العام الدراسي 2024؟

يبحث الكثير من الطلاب خلال الأيام الاخيرة الماضية عن عدد أيام إجازة نصف العام الدراسي 2024 والتي من المحدد أنها 14 يوم فقط بداية من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إجازة نصف العام حسب خطتها الزمنية التي أعلنت عنها في بداية العام الدراسي الحالي والذي بدأ في 30 سبتمبر الماضي.

متى تنتهي امتحانات الترم الاول 2024؟

بعد معرفة عدد أيام إجازة منتصف العام الدراسي يبحث الكثير من الطلاب عن موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع سنوات النقل وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 حيث يعتبر يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية في جميع مؤسسات الدولة بمناسبة عيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير ، ومن المحدد أن تبدأ الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.