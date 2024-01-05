أقوى مباراة في كأس أمم أفريقيا “تابعها الآن عبر تردد قناة اون تايم سبورت 2024”

مع بداية استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا يبحث الكثير من عشاق ومشجعي منتخب مصر الأول لكرة القدم عن تردد قناة اون تايم سبورت حيث تعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم قنوات الرياضية في الوطن العربي ومصر وتقوم القناة بعرض أخبار واستعدادات منتخب مصر لحظة بلحظة قبل بداية مباريات المنتخب في كأس أمم أفريقيا ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباريات يوم الاحد الموافق 14 يناير 2024 أمام منتخب موزمبيق وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة اون تايم سبورت.

تردد قناة اون تايم سبورت

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن تردد قناة اون تايم سبورت حيث يريد الكثير من مشجعي منتخب مصر متابعة أخبار منتخب مصر الذي يخوض مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم الأحد الموافق 7 يناير القادم وذلك استعدادًا لخوض مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تبدأ يوم الاحد الموافق 14 يناير القادم وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار وإليكم تردد قناة اون تايم سبورت.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11681

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موزمبيق

بعد معرفة تردد قناة اون تايم سبورت ومتابعة اخر اخبار منتخب مصر انضمام محمد صلاح للمنتخب المصري في المعسكر المغلق قبل المباراة الودية أمام تنزانيا يوم الأحد القادم ويريد الكثير من مشجعي المنتخب المصري التعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات.