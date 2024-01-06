بيان عاجل من الوزارة بشأن الغاء امتحانات الترم الاول 2024 لهذه الصفوف !! أعرف السبب أيه؟

تداول الكثير من الطلاب و رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلف الكثير من الاخبار حول الغاء امتحانات الترم الاول 2024 وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما يتم تداوله من أخبار حول الغاء امتحانات الترم الاول 2024 لا أساس له من الصحة وأن جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المدارس الحكومية والخاصة في موعدها حسب الجداول المعلنة من قبل مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات الجمهورية وخلال السطور التالية نكشف المزيد من التفاصيل حول الغاء امتحانات الترم الاول 2024.

الغاء امتحانات الترم الاول 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية وقبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الاول عن الغاء امتحانات الترم الاول 2024 وما هي إلا شائعات غير صحيحة وقامت وزارة التربية والتعليم بنفي هذه الشائعات ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 لجميع سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024

بعد معرفة حقيقة إلغاء امتحانات الترم الاول 2024 يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية عن موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2024 وتنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ، ومن المحدد أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستغرق أسبوعين كاملين وتنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 ، وقد أنهت وزارة التربية والتعليم جميع استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.