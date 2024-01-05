استقبل الآن “تردد قناة SSC السعودية الرياضية” لمشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا بأعلى جودة

تردد قناة SSC تظل عمليات البحث عن تردد قناة SSC الرياضية في المملكة العربية السعودية مستمرة نظرا لأنها تقدم تغطية شاملة لجميع المباريات سواء كانت محلية أو دولية، تشمل هذه المباريات بطولة دوري روشن السعودي، وبطولة كأس الملك خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال اسيا، والعديد من البطولات الرياضية الأخرى.

تردد قناة SSC

وهي جزء من مجموعة SSC الإعلامية السعودية التي تأسست في عام 2021، تركز القناة على تغطية جميع مباريات وتحظى بشعبية كبيرة بجودة عالية الدقة وبدون أي تشويش، وتقدم هذه الخدمة بشكل مجاني، حيث يترقبها الجماهير بشغف، وهي الحدث الذي تجذب الانتباه وتتصدر محركات البحث في الفترة الحالية.

تردد قناة SSC من جلال القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات استقبال قناة SSC

اضغط على زر قائمة على ريموت الخاص بالرسيفر.

ستظهر واجهة القائمة على شاشة التلفاز.

بعد ذلك، قم بتسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ بعناية.

قم بالنقر على الخيار المشار إليه بـ القمر الصناعي، ستظهر لك قائمة بالأقمار الصناعية المتاحة، اختر القمر الصناعي المناسب لاستقبال الإشارة الخاصة بالقناة.

بعد النقر على زر البحث، ستظهر القناة مباشرة ضمن القائمة المحددة على جهاز الاستقبال الخاص بك، بعد ذلك، يجب عليك النقر على خيار الحفظ لتأكيد اختيارك وثبيت القناة على الجهاز.

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