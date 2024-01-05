موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 “مدة الإجازة كام يوم” .. أعرف كل التفاصيل هنـــا

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول يبحث الكثير من الطلاب عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 حيث أعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني حسب خطتها الزمنية أن يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 هو موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس والجامعات المصرية ومن الجدير بالذكر أن الفترة الزمنية للفصل الدراسي الثاني أقل من الفترة الزمنية للفصل الدراسي الأول حيث يشهد الفصل الدراسي الثاني شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك وخلال السطور التالية نكشف عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

ازدادت عمليات البحث في الأيام الاخيرة الماضية عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 والذي يبدأ يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وذلك بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي والتي تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 وتستمر لمدة اسبوعين متتاليين ، ومن الجدير بالذكر أن المجلس الاعلى للجامعات قد أعلن عن بداية الدراسة في الترم الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024

بعد معرفة موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 يبحث الكثير من الطلاب عن موعد انتهاء إجازة نصف العام وذلك يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 ، ومن المتوقع أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أنتهت خطتها لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول وتم وضع الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني والذي يستمر لمدة 17 أسبوع دراسي وينتهي يوم 6 يونيو 2024.