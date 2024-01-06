وصلت كام؟!! اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 الرسمية بعد زيادة السنة الجديدة

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين عن أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 حيث تم زيادة أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي والتي تم شراؤها من السجل القومي لعمل البطاقة الشخصية أو تجديد البطاقة الشخصية وقد تم زيادة أسعار استمارة بطاقة القومي بداية من العام الميلادي الجديد 2024 وخلال السطور التالية نكشف عن اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024.

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024

تختلف أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 حسب وقت استخراج بطاقة الرقم القومي حيث هناك استمارات VIP يتم استخراج الرقم القومي في نفس اليوم وتعتبر هذه الاستمارة هي أغلى أنواع استمارات الرقم القومي ويتم شراؤها من مكاتب السجل المدني أو عبر خدمات البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية المصرية ، أو من خلال ماكينات السجل المدني الذكية ، وإليكم أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024.

استمارة رقم قومي عادية بسعر 50 جنيهًا ويتم استهلاك الرقم القومي بعد 15 يوم.

استمارة رقم قومي عاجلة بسعر 125 جنيهًا ويتم استلام بطاقة الرقم القومي بعد 3 أيام.

استمارة رقم قومي مستعجلة بسعر 175 جنيهًا ويتم استلام بطاقة الرقم القومي بعد 24 ساعة.

استمارة بطاقة رقم قومي VIP بسعر 305 جنيها ويتم استلام بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 2024

بعد معرفة اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة وهي كالتالي :