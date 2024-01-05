استقبل الآن بأعلى جودة “تردد قناة بين سبورت 2024” متاحة على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة بين سبورت قناة بي ان سبورت العربية الإخبارية المفتوحة متاح على عدة أقمار صناعية، بما في ذلك القمر المصري نايل سات والقطري سهيل سات والعربسات، تعتبر هذه واحدة من القنوات البارزة التي تم إطلاقها في عام 2011.

تردد قناة بين سبورت

حيث تعنى القناة بتقديم مجموعة واسعة من المباريات والبرامج الرياضية بتقنية عالية الدقة HD بجودة 1080، مع توفير نظام صوت قوي وواضح، تعتبر قناة بين سبورت المفتوحة الخيار الوحيد الذي يتيح للمشاهدين الحصول على ترددها ومشاهدتها بدون تشفير، وذلك بشكل مجاني ودائم.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

التردد: 12064.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على عرب سات

قمر صناعي: عرب سات.

التردد: 12245.

استقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

جودة القناة: HD.

أهم حقوق البث التي حصلت عليها قنوات بين سبورت الرياضية

تقوم بنقل مجموعة متنوعة من البطولات على مستوى العالم، سواء كانت على الساحة المحلية أو الدولية، في عدة رياضات مختلفة، تتيح هذه القنوات للمشاهدين فرصة متابعة أحدث الأحداث الرياضية وأهم المسابقات، وتقديم تغطية شاملة للأحداث الرياضية على مدار الساعة.

بطولات كرة القدم

· كأس القارات.

· كأس العالم للأندية.

· كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

· دوري أوروبا.

· كأس السوبر الأوروبي.

كأس العالم.

كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

دوري أبطال أوروبا.

بطولات كرة السلة