باقي كام يوم؟!! المباراة الحاسمة والمنتظرة .. موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2024

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو المنتخب المصري الذي يستعد بقوة تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، والتي ستنطلق في 13 يناير المقبل، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، حيث يتنافس مع منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق

تنطلق رحلة المنتخب المصري في البطولة بمواجهة منتخب موزمبيق في 14 يناير، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق بداية موفقة في مسعاهم للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب دام 13 عامًا، ويتطلع منتخب مصر إلى استعادة مكانته والتألق في هذه البطولة الرياضية الرفيعة.

فالموعد المنتظر سيكون في السابعة مساءً يوم الأحد، 14 يناير 2024، على أرض ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، اللقاء يأتي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، ويعكس حماسة المنتخب المصري في السعي نحو النجاح في هذا الحدث الرياضي الكبير.

قاد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا اللاعبين في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا للمشاركة في البطولة الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، يستمر المعسكر حتى التاسع من يناير المقبل، حيث سيشهد إقامة مباراة ودية مع تنزانيا لتحضير اللاعبين للتحديات القوية التي تنتظرهم في البطولة.

تمت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لتجميع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، ويعتبر هذا التحدي تحفيزًا إضافيًا للفراعنة للتألق وتحقيق النجاح في البطولة التي ستنطلق في 13 يناير 2024 وتختتم في 11 فبراير من نفس العام.

وتتوجه الأنظار أيضًا إلى القائمة النهائية للمنتخب المصري، التي تضم نخبة من النجوم في مختلف المراكز، مما يعكس التنوع والقوة في تشكيل الفريق، ويخلق توقعات مرتفعة لأداء استثنائي خلال مشواره في البطولة.