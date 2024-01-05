حسبت الزيادة الجديدة ولا لسه؟!! موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 يناير بعد الزيادة

مواطنين كثيرة بجمهورية مصر العربية تتساءل عن الموعد الذي من خلاله سوف يتم صرف معاشات تكافل وكرامة، فمع بداية كل شهر ميلادي يرتفع البحث من جانب عدد هائل للغاية من الأشخاص حول هذا الموعد المتعلق بصرف دعم هذا البرنامج، ومن الجدير بذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أوضحت هذا الموعد لذا سوف نتعرف عليه فيما يلي في هذا المقال.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 يناير

بينت وزارة التضامن الاجتماعي هذا الموعد الذي يتعلق بصرف ونزول معاشات تكافل وكرامة للشهر الجاري من يناير 2024، إذ إن الصرف سوف يكون في موعده الرسمي المحدد من جانب الوزارة وهو اليوم الخامس عشر من يناير 2024، فهذا اليوم باستمرار يتم الصرف فيه، ومن الجدير بذكر أن هذا المعاش يتم صرفه للأشخاص الذين تتوفر بهم جميع القوانين والضوابط الموضحة من جانب الوزارة من ضمنها الجنسية المصرية وغيرهم من الشروط الأخرى.

برنامج دعم تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة من برامج الدعم التي تقدم للأشخاص بمصر الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج الموضحة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، فمن ضمن هذه الشروط كل ما يلي: