الكلام ده حقيقي ولا ايه؟!! حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة 2024 شهر يناير

عدد كبير جدا يظل يتساءل عن تلك الحقيقة التي تتعلق بزيادة معاش تكافل وكرامة، حيث إن هناك أشخاص كثيرة تقول إن هناك زيادة بتلك المعاشات، ومن الجدير بالذكر أنهم يرغبون في التعرف على تلك الحقيقة هل هناك زيادة حقا أم أن ذلك من ضمن الشائعات، فهذا ما سوف نرفقه لكم فيما يلي في هذا المقال.

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة من برامج الدعم المهمة جدا التي يريد الأشخاص أن يقوموا بالحصول عليها، لأنها من برامج الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية لكل المواطنين الذين يكونوا مستحقين لتلقي الدعم، ومن الجدير بذكر أن هناك أشخاص كثيرة تقول إن هناك زيادة بالمعاشات الخاصة تكافل وكرامة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أوضحت أنه ليس هناك أي زيادة بمعاش تكافل وكرامة، بل أنه كما هو وليس هناك زيادة به كما يظن العديد من المواطنين.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

بينت وزارة التضامن الاجتماعي إن معاش تكافل وكرامة سوف تصرف في اليوم الخامس عشر من شهر يناير الجاري 2024 لجميع المواطنين الذين تتوفر بهم الشروط الموضحة من جانب البرنامج، ولكن ليس هناك زيادة كما يظن البعض بل أن ما يتم تداوله بشأن تلك الزيادة ليس صحيح بل هو شائعة من ضمن الشائعات، ومن الجديد بالذكر أن هذا الدعم الخاص بتكافل وكرامة تم صرفه لشهر ديسمبر في اليوم الخامس عشر من ديسمبر 2023، وسيتم الصرف أيضا للشهر الجاري من يناير 2024 لجميع المستحقين.