“هنـــا” طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة شهر يناير .. أحسب معاشك بالجنية

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة تسعى جموع كبيرة من المواطنين إلى الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تسهيل هذه العملية من خلال توفير رابط خاص، حيث يمكنكم الآن الوصول إلى موقع الوزارة للتحقق من إستحقاقكم للبرنامج والحصول على المعلومات الضرورية.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة

يسهل الآن على الأفراد الاستفسار حول برنامج التكافل والكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن تنفيذ ذلك باتباع خطوات سهلة وبسيطة:

يتعين على المواطن زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

. اختيار “برنامج معاش تكافل وكرامة”.

إدخال رقم البطاقة الوطنية الشخصي.

النقر على خيار “استعلام عن المعاشات”.

ستظهر قيمة معاش تكافل وكرامة وحالة المعاش المستعلم أمامك على الشاشة.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب معاش تكافل وكرامة

صورة من البطاقة الوطنية للمتقدم وأفراد أسرته.

صورة من شهادة الميلاد لجميع أفراد العائلة.

صورة من عقد الزواج أو شهادة الطلاق (في حالة الطلاق).

صورة من شهادة الوفاة للزوج أو الزوجة المتوفي.

صورة من إثبات وصاية الأيتام.

زيادة معاش تكافل وكرامة

تم زيادة معاشات تكافل وكرامة لعام 2023 بنسبة 40%، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادتها بمقدار 25% في أبريل 2023 و 15% في سبتمبر 2023. يتم صرف المعاشات في اليوم الخامس عشر من كل شهر، وسيتم صرف معاش يناير في الخامس عشر من يناير 2024.