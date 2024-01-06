“هنـــا” موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 بعد تمديد فترة الإجازة نصف العام

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 تقترب فترة الاستراحة والتنفس من الروتين الدراسي، حيث يشكل موعد إجازة نصف العام الدراسي لعام 2024 فترة مرتقبة تعم الفرح والاسترخاء بين طلابنا الأعزاء، تعد هذه الفترة المهمة محط اهتمام كبير للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، حيث يسعى الجميع للاستفادة القصوى من هذه الفترة في الاستعداد للنصف الدراسي الثاني.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول زمني محدد لإجازة منتصف العام الدراسي 2024، حيث يتزامن هذا الفصل المهم مع انتهاء فترة الامتحانات للفصل الدراسي الأول.

فقد حددت الوزارة بداية الإجازة يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، وتمثل هذه الإجازة فترة راحة ضرورية للطلاب وأولياء الأمور للاستراحة واستعادة النشاط لمواجهة التحديات الدراسية المتبقية.

بالتوازي مع إعلان موعد الإجازة، تم تحديد فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024، حيث تبدأ يوم 4 يناير 2024 وتستمر حتى 25 يناير 2024، ويهدف هذا التنسيق إلى منح الفرصة للطلاب للاستعداد الجيد للامتحانات وضمان أدائهم الأمثل في هذه المرحلة الحاسمة.

بالنظر إلى مواعيد الفصل الدراسي الثاني، يبدأ يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، ويستمر حتى يوم 6 يونيو 2024، مع بداية امتحانات الترم الثاني لطلاب النقل والشهادة الإعدادية في 25 مايو 2024، وتخصص الأسبوع الأخير من العام لمراجعة جميع المواد الدراسية لكافة المراحل التعليمية.