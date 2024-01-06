استقبلها حالًا “تردد قناة طيور الجنة” أبحث عن لولو مع الأصدقاء وشاهد الأغاني والأناشيد بأعلى جودة

تردد قناة طيور الجنة تعتبر واحدة من قنوات الأطفال المحبوبة في مختلف دول العالم، تأسست، وقد نجحت في كسب إعجاب الأطفال وأولياء الأمور تتميز قناة طيور الجنة ببرامجها الترفيهية، حيث تقوم القناة بعرض أغاني دينية مميزة تهدف إلى تعليم الأطفال القيم والأخلاق الإسلامية.

تردد قناة طيور الجنة

بحلول عام 2024، قد تم تحديث ترددات العديد من قنوات التلفاز، بما في ذلك قناة طيور الجنة حيث تسعى دائما لتقديم محتوى ملهم ومسلي يلبي احتياجات الجمهور الصغير حيث يتم عرض أغانيها الممتعة برامج الكرتون بشكل دوري.

لضبط قناة طيور الجنة 2024

استخدم جهاز التحكم الخاص بالتلفاز لفتح قائمة الإعدادات.

انتقل إلى قسم البحث أو البحث عن القنوات الفضائية.

قم بإدخال التردد الجديد لقناة طيور الجنة الذي تم تحديثه لعام 2024.

بعد إدخال التردد، ابحث عن القناة باستخدام خيار البحث.

بمجرد العثور على القناة، قم بتثبيتها أو حفظ الإعدادات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات

تردد على قمر نايل سات: 11315.

معادل الاستقطاب: عمودي.

القمر الخاص بالقناة: نايل سات.

معدل التمييز الخاص: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على عرب سات

تردد الخاص بقناة طيور الجنة: 11391.

معدل التمييز الخاص بها: 27500.

معدل تصحيح الخطأ الخاص: 6/5.

القمر: عرب سات.

أبطال قناة طيور الجنة

الوليد مقداد.

المعتصم بالله مقداد.

عمر نبيل.

مجاهد هشام.

جنا مقداد.

وأيضا صاحب قناة طيور الجنة هو خالد مقداد، وقد بدأت البث في عام 2008.