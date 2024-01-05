بالتزامن مع بداية النسخة الجديدة “جدول مباريات كأس امم افريقيا 2024” والقنوات الناقلة المجانية

بصورة مستمرة ودائمة يريد الأشخاص أن يقوموا بالتعرف على جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، وهذا مع قرب انطلاق البطولة التي تتعلق بكأس أمم أفريقيا، وتجدر الإشارة بأن تلك البطولة تكون من يوم 13 يناير حتى 11 فبراير، إذ يقوم حوالي 24 منتخبًا بالمساهمة في تلك النسخة، وهي تكون ثاني نسخة عقب إقامة النسخة الماضية في الكاميرون سنة 2021.

جدول مباريات كأس امم افريقيا 2024

يظل المواطنين يبحثون هم الجدول الذي يتعلق بمباريات كأس أمم أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن تلك الفعاليات سيتم انطلاقها بساحل العاج، وهذا في المباراة الخاصة بالافتتاح بيوم السبت الذي سيكون موافق الثالث عشر من يناير 2024، كما أن تلك المواجهة الافتتاحية ستكون في أرض ملعب الحسن واتارا، هذا بجانب أن ذلك يكون في العاصمة أبيدجان.

مباريات كأس امم افريقيا 2024

من المحتمل أن تتنافس المنتخبات بالدور الخاص بالمجموعات بدايًة من اليوم الثالث عشر من شهر يناير إلى اليوم الرابع والعشرون من الشهر نفسه 2024، إذ إن تلك المرحلة سيكون بها مواجهات مثيرة، وأقوى التحديات بين الأفرقة المشاركة، هذا بجانب أن المباريات الخاصة يثمن النهائي تكون من اليوم 27 يناير حتى 30 يناير، ومن ثم تأتي المباريات الخاصة بربع النهائي وذلك في يومي 2 و3 فبراير، في حين أن المواجهات الخاصة بنصف النهائي، التي تكون من أكثر لحظات البطولة البارزة من المفترض أن تكون في يوم 7 فبراير، كما أنه في يوم 10 فبراير، سوف تكون هناك مباراتا تحديد كلًا من المركز الثالث، والمركز الرابع.