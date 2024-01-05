التعليم المصري يوضح “كم يوم إجازة نصف العام الدراسي 2024”!! .. أعرف التفاصيل بالكامل

كم يوم إجازة نصف العام الدراسي 2024 بالنظر إلى استفسارات الطلاب وأولياء الأمور حول مواعيد الفصول الدراسية القادمة، يسرني أن أقدم لكم المعلومات الدقيقة بشأن موعد بداية الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024، ووفقًا للجدول الزمني الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيكون موعد بداية الترم الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

كم يوم إجازة نصف العام الدراسي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد هامة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، حيث حددت بداية الفصل الثاني في يوم 10 فبراير 2024، ومن المتوقع أن يستمر حتى 6 يونيو 2024، تلك الفترة ستشكل فترة هامة للطلاب حيث يمكنهم التركيز على دراستهم والاستعداد للاختبارات القادمة.

إجازة نصف العام ستكون فرصة للطلاب للاستراحة والاستعداد للفصل الدراسي الثاني بعد فترة نشطة من الدراسة والامتحانات. إجازة نصف العام ستبدأ من يوم 27 يناير 2024 وتنتهي في 10 فبراير 2024.

كما أنه الوزارة أكدت أن الطلاب الذين يُثبت ضبطهم يحملون هواتف محمولة أو يقومون بالغش خلال الامتحانات سيتم معاقبتهم وفقًا للقوانين المعمول بها، حيث قد يتعرض الطلاب إلى عقوبات مثل حظر دخول الامتحانات في العام الحالي أو إلغاء المادة التي تم ضبطهم فيها.

يشدد المصدر على أهمية توخي الطلاب للالتزام بالقواعد والتصرف بنزاهة خلال الامتحانات، ويؤكد على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجان الامتحانية لضمان بيئة دراسية مناسبة للجميع.