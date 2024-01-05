رسميًا “موعد بداية مباريات كأس أمم أفريقيا 2024” .. والقنوات الناقلة المجانية بأعلى جودة

يبحث الكثير من مشجعي منتخب مصر عن موعد بداية مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 حيث تبدأ مباريات كأس الأمم الإفريقية يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 بينما تبدأ مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 ويستعد منتخب مصر بشكل كبير لخوض مباريات كأس الامم الافريقية ويترقب ملايين المصريين من محبي كرة القدم موعد مباراة مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا وخلال السطور التالية نكشف عن موعد بداية مباريات كأس أمم أفريقيا 2024.

موعد بداية مباريات كأس أمم أفريقيا 2024

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن موعد بداية مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 وذلك مع استعداد جميع الفرق الافريقية المشاركة بالدخول في معسكر مغلق قبل بداية البطولة يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 في دور المجموعات حيث يخوض كل منتخب 3 مباريات في دور المجموعات قبل التأهل لدور الستة عشر وإليكم موعد بداية مباريات كأس أمم أفريقيا 2024.

مباراة ساحل العاج وغينيا يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة منتخب مصر وموزمبيق يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

مصر ضد غانا يوم 18 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

مصر ضد الرأس الأخضر يوم 22 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2024

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة منتخب مصر الأول المشاركة في كأس أمم أفريقيا وتضم القائمة 4 حراس مرمى منهم حارس النادي الاهلي محمد الشناوي ، وتضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المحليين والمحترفين حيث ينضم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومحمود تريزيجيه ومحمد النني وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد وعمر مرموش.