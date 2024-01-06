الآن ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد للاستماع لأجدد الأناشيد

قناة طيور الجنة 2024، تعتبر قناة طيور الجنة من أفضل قنوات الأطفال في الوطن العربي، لما تقدمه من محتوي قيم للإطفال، ولقد أطلقت قناة طيور الجنة عام 2008، حققت الملايين من المشاهدات، وتنوعت بين المحتوي الترفيهي والمحتوي التعليمي، لتعليم الطفل الأرقام والتميز بين مختلف الألوان بالإضافة إلي تعليم الكثير من القيم والمبادئ، لذا يفضل جميع الآبا قناة طيور الجنة عن غيرها، لذلك نتعرض من خلال هذه المقالة تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024، لضبطها علي القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2024

تضم قناة طيور الجنة مجموعة من أفضل المنشدين، ومؤ قناة طيور الجنة مربي الأجيال خالد مقداد، ولقد حققت طيور الجنة نجاحا كبيرا منذ إنطلاقها، لما تعلمه للإطفال من تعاليم القيم الإسلامية، فذا كنت تريد تلية طفالك في إطار القيم والعادات الليمة، فقناة طيور الجنة من أهم قنوات الأطفال علي مدار الأعوام الماضية.

القمر الصناعي : النايل سات.

التردد : 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة للأطفال تجربة مميزة ومتكاملة من خلال مزيجها الفريد من الترفيه والتعليم، تعتمد القناة على محتوى تثقيفي يستهدف تنمية مهارات ومعرفة الأطفال بطريقة مبتكرة ومسلية، ويتميز برامجها بالألوان الزاهية والشخصيات الجذابة التي تجذب انتباه الصغار، كما تركز على توفير محتوى يساهم في تطوير قدراتهم اللغوية والاجتماعية.