استقبل حالًا وفرح أطفالك “تردد قناة طيور بيبي الجديدة على جميع الأقمار الصناعية 2024”

تردد قناة طيور بيبي شهد اهتماما متزايدا مع بداية السنة الجديدة ، تعتبر هذه القناة واحدة من أكثر الترددات التي تم البحث عنها في الوقت الحالي، وذلك بسبب مكانتها البارزة في عالم الأطفال بالعالم العربي تتميز قناة طيور الجنة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج بلغات متعددة.

تردد قناة طيور بيبي

مما يتيح للأطفال في مختلف أنحاء العالم الاستمتاع بمحتواها الترفيهي والتعليمي، وتعمل القناة أيضا على دعم الأمهات والآباء من خلال تقديم برامج تساعدهم في تربية أطفالهم بشكل صحيح.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

التردد: 11310.

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

الاستقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/ 5.

أغاني قناة طيور الجنة بيبي

أغنية البندورة الحمرا.

أغنية سبع أولاد.

أغنية ألوان.

أغنية ماما جابت بيبي.

أغنية بنوتة.

أغنية صار عنا بيبي.

أغنية البيبي الصغير.

أغنية عيد ميلاده غير.

أغنية يوم ميلادك.

كذلك أغنية هابي بيرث دي.

أغنية حميدو.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات 2024

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة بيبي