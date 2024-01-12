رسميًا “موعد بداية امتحانات الترم الاول 2024 لجميع الصفوف الدراسية” + جدول الامتحان

موعد بداية امتحانات الترم الاول 2024 مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024، ينشغل العديد من الطلاب بالتساؤل حول موعد بداية إجازة منتصف العام، وفي إجابة على هذا الاستفسار، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إجازة نصف العام للعام الدراسي 2024.

موعد بداية امتحانات الترم الاول 2024

حددت الوزارة أن إجازة نصف العام ستبدأ فور انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات في تاريخ 25 يناير 2024 وتستمر حتى 8 فبراير 2024، على هذا النحو، يمكن للطلاب الاستمتاع بإجازة نصف العام لمدة تزيد عن أسبوعين، حيث يعد هذا الوقت فترة مهمة للاستراحة واستعداد الطلاب للفصل الدراسي الثاني.

تتجه الأنظار نحو موعد إجازة منتصف العام للعام الدراسي 2024، حيث يعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول زمني دقيق للأحداث الهامة خلال هذه الفترة، يشار إلى أن إجازة نصف العام ستبدأ بعد انتهاء امتحانات الترم الأول وتستمر لمدة أسبوعين كاملين.

فيما يلي توضيح للتفاصيل الزمنية لإجازة نصف العام 2024:

موعد بداية إجازة نصف العام : تبدأ إجازة نصف العام في يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.

تبدأ إجازة نصف العام في يوم السبت الموافق 27 يناير 2024. مدة الإجازة : تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعين كاملين.

تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعين كاملين. موعد نهاية إجازة نصف العام: تنتهي إجازة نصف العام في يوم الخميس 8 فبراير 2024.

يتيح هذا الفترة للطلاب الاستراحة والترفيه، وفي الوقت نفسه يمكنهم مراجعة المواد الدراسية والاستعداد للفصل الدراسي الثاني، كما يتوجب على الطلاب وأولياء الأمور متابعة الإعلانات الرسمية للحصول على أي تحديثات أو تعديلات قد تطرأ على الجدول الزمني.