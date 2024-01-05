بأعلى عائد شهري “شهادات البنك الأهلي المصري 2024” الجديدة لهذه الفئات!

شهادات البنك الأهلي المصري 2024 من خلال منصتنا فعندما نحسب قيمة الفائدة على شهادة ذات عائد متغير بنسبة 22٪ نجد أنه على سبيل المثال إذا اشتريت الشهادة بقيمة 70 ألف جنيه فإن العائد الشهري يصل إلى 1560 جنيه في الشهر خلال السنة يتم استمرار تحقيق هذا العائد ما لم تقم بفك الشهادة أو سحب رأس المال.

شهادات البنك الأهلي المصري 2024

وعند حساب عائد بنسبة 18٪ على مبلغ 100 ألف جنيه يبلغ العائد 18 ألف جنيه يتم بعد ذلك تقسيم العائد السنوي على 12 شهر مما يؤدي إلى عائد شهري ثابت قدره 1500 جنيه مما يعزز الاستثمار أنواعها:

شهادة ادخار امان:

يبدأ الحد الأدنى من 500 جنيه.

الحد الأقصى يكون 2500 جنيه.

لمدة 3 سنوات بعائد يصل إلى 13%.

لا تسمح بالاقتراض باستخدامها كضمان.

شهادة ذات العائد المتغير:

لمدة 3 سنوات حيث تتميز بعائد متغير للمستثمر بحد أدنى قدره 1000 جنيه.

نسبة التغير في السنة الأولى 22%وفي السنة الثانية 18%وفي السنة الثالثة 16%.

شهادة ذات العائد الثابت:

تحقيق عوائد ثابتة على مدى 3 سنوات بحد أدنى قدره 1000 جنيه.

تتميز الشهادة بعائد ثابت يصل إلى 19% طويل الاجل.

تمثل مدة الادخار لمدة 3 سنوات.

يسر البنك الأهلي أن يعلن عن إطلاق شهاداته الاستثمارية الجديدة حيث يتوقع أن يصل عائدها إلى 25% يتميز هذا العرض الجديد حيث سيتم بدء صرف العائدات في يناير 2024.