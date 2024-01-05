عشان السنة الجديدة “هتستلم الشقة على المفتاح في أحسن الأماكن “اماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

اماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، حيث تم الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتوفير الإسكان للمواطنين، حيث تم الإعلان عن طرح 1180 وحدة سكنية جديدة تكون كاملة التشطيب.

اماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

تقدم هذه الوحدات السكنية فرصة للمواطنين للحصول على سكن بتكلفة مناسبة وبشروط ميسرة، يمكن للراغبين في حجز هذه الشقق الاجتماعية الاطلاع على التفاصيل الكاملة وشروط الحجز من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان أو زيارة المكاتب المختصة.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

توفر شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 في مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، وتتنوع مساحات هذه الشقق بين 63 و93 متر مربع.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

أوضحت وزارة الإسكان أن أسعار شقق الإسكان المتميزة في مدينة العبور الجديدة تتراوح لمساحات 89 و92 متر بسعر 7.245 جنيه للمتر، مع وصول سعر الوحدة السكنية إلى 600 ألف جنيه، ويتم دفع مقدم قدره 60 ألف جنيه.

أما بالنسبة لأسعار متر شقق مدينة أسيوط الجديدة، فتبلغ 6.520 جنيه للمتر، حيث يصل سعر الوحدة السكنية إلى 411 ألف جنيه، مع دفع مقدم قدره 50 ألف جنيه.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

بدأت عملية حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 في تاريخ 17 ديسمبر 2023، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس 11 يناير 2024 المقبل ، يتاح خلال هذه الفترة للمواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي فرصة تقديم طلبات الحجز والاستفادة من الفرص المتاحة.