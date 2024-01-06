هتاخد 100 ألف جنية لما تعرف شروط تسوية المعاش 2024 في مصر!! .. أعرف التفاصيل ايه

شروط تسوية المعاش 2024 تترقب شريحة كبيرة من المستحقين للمعاشات موعد تنفيذ الزيادة الجديدة في المعاشات لعام 2024، حيث أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أنه من المقرر تنفيذ الزيادة اعتبارًا من يناير المقبل، وستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاشات شهر يناير 2024 للمستحقين، بما في ذلك الزيادة الجديدة التي تشمل أكثر من 10 ملايين مواطن مستحق، ومن المتوقع أن يتم صرف المعاشات على مدار 6 أيام متتالية، ابتداءً من الاثنين الموافق 1 يناير 2024.

شروط تسوية المعاش 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، برئاسة اللواء جمال عوض، عن تفاصيل هامة حول تنفيذ زيادة المعاشات في الفترة القادمة، وسيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 يناير المقبل، مع تحديد القيم المحددة للحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات.

تشهد الزيادة الجديدة قفزة نوعية في قيم المعاشات، حيث يصل الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيهًا، بزيادة من 1105 جنيهات. أما الحد الأقصى للمعاشات، فقد ارتفع من 8720 جنيهًا إلى 10080 جنيهًا، وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع قيم الاشتراك التأميني، حيث ارتفع الحد الأدنى للاشتراك من 1700 جنيهًا إلى 2000 جنيه، والحد الأقصى من 10900 جنيهًا إلى 12600 جنيه.

يوفر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فرصًا للموظفين والعاملين لإنهاء خدمتهم قبل السن القانوني للتقاعد، مع الالتزام بالشروط والضوابط القانونية المحددة، وفي حالة وقوع إصابة تؤدي إلى عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر، مع زيادة سنوية تصل إلى 1% حتى بلوغ سن الشيخوخة.