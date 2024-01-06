“هنـــا” جدول امتحانات الصفوف الابتدائية بالترم الأول .. رابعة وخامسة وسادسة 2024

جدول امتحانات الصفوف الابتدائية بالترم الأول أعلنت المديريات التعليمية والإدارات المدرسية بإتاحة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس بطرق واضحة وظاهرة هذا بهدف تسهيل عملية الاطلاع لدى الطلاب على مواعيد الاختبارات وضمان فهمهم للجداول بشكل صحيح.

جدول امتحانات الصفوف الابتدائية بالترم الأول

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الطلاب والطالبات في الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وكذلك طلاب النقل الإعدادي العام والرياضي والمهني، سيخوضون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 ستبدأ يوم السبت الموافق 6 يناير 2024، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم السبت الموافق 13 يناير.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

يوم السبت 6 يناير: 2024 امتحان مادة اللغة العربية، والتربية الدينية.

يوم الثلاثاء 9 يناير: 2024 امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.

يوم الأربعاء 10 يناير: 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

يوم الخميس 11 يناير: 2024 امتحان مادة الرياضيات، وICT.

جدول الامتحانات الصف الخامس الابتدائي

يوم الثلاثاء 9 يناير: 2024 امتحان اللغة العربية، التربية الدينية.

يوم الأربعاء 10 يناير: 2024 امتحان الرياضيات وامتحان المهارات المهنية.

يوم الخميس 11 يناير: 2024 امتحان العلوم، امتحان ICT.

يوم السبت 13 يناير: 2024 امتحان الدراسات الاجتماعية و اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي