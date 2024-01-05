“هنـــا” جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 + موعد نهاية الامتحانات

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 يشهد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 اهتماما كبيرا من قبل المستخدمين، إذ يتصدر مؤشرات البحث على جوجل، وفي غضون أيام قليلة، سينطلق امتحانات شهادة إتمام التعليم في جميع المحافظات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024

ي محافظات أخرى، يتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، حيث تكون ورقة الأسئلة هي نفسها ورقة الإجابة، ومن بين هذه المحافظات تقوم محافظة القاهرة بتنفيذ هذا النظام خلال هذا العام، تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، من المقرر أن تنطلق امتحانات الإعدادي في يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

الأربعاء 17 يناير 2024

اللغة العربية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة 11:30 صباحا ولمدة ساعتان.

التربية الدينية من الساعة 12:00 ظهرا حتي الساعة 1:30 ظهرا ولمدة ساعة ونصف.

الخميس 18 يناير 2024

الدراسات الاجتماعية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 11 صباحا لمدة ساعتان.

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا ولمدة ساعة.

الأحد 21 يناير 2024

الجبر والإحصاء من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة 11 صباحا لمدة ساعتان.

التربية الفنية من الساعة 11:30 صباحا إلى الساعة1:30 ولمدة ساعتان.

الإثنين 22 يناير 2024

العلوم من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 11 صباحا لمدة ساعتان.

الثلاثاء 23 يناير 2024

الهندسة منذ الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة 11 صباحا لمدة ساعتان.

الأربعاء 24 يناير 2024