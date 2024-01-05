أخبار التعليم
“هنـــا” جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 + موعد نهاية الامتحانات
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 يشهد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 اهتماما كبيرا من قبل المستخدمين، إذ يتصدر مؤشرات البحث على جوجل، وفي غضون أيام قليلة، سينطلق امتحانات شهادة إتمام التعليم في جميع المحافظات.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024
ي محافظات أخرى، يتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، حيث تكون ورقة الأسئلة هي نفسها ورقة الإجابة، ومن بين هذه المحافظات تقوم محافظة القاهرة بتنفيذ هذا النظام خلال هذا العام، تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، من المقرر أن تنطلق امتحانات الإعدادي في يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
الأربعاء 17 يناير 2024
- اللغة العربية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة 11:30 صباحا ولمدة ساعتان.
- التربية الدينية من الساعة 12:00 ظهرا حتي الساعة 1:30 ظهرا ولمدة ساعة ونصف.
الخميس 18 يناير 2024
- الدراسات الاجتماعية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 11 صباحا لمدة ساعتان.
- الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا ولمدة ساعة.
الأحد 21 يناير 2024
- الجبر والإحصاء من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة 11 صباحا لمدة ساعتان.
- التربية الفنية من الساعة 11:30 صباحا إلى الساعة1:30 ولمدة ساعتان.
الإثنين 22 يناير 2024
- العلوم من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 11 صباحا لمدة ساعتان.
الثلاثاء 23 يناير 2024
- الهندسة منذ الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة 11 صباحا لمدة ساعتان.
الأربعاء 24 يناير 2024
- اللغة الأجنبية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة 11 صباحا لمدة ساعتان.