“إعرف هتجدد باقتك بكام!” اسعار باقات الانترنت الارضي وي بعد الزيادة 2024 والتي تطبق من اليوم

اسعار باقات الانترنت الارضي وي بعد الزيادة، شهدت الساعات القليلة الماضية حديث كبير وجدل واسع حول اسعار باقات الانترنت المنزلي وي بعد الزيادة وذلك حيث أعلنت الشركة المصرية للإتصالات عن زيادة تسعيرة الباقات الخاصة بالإنترنت نت الأرضي وذلك بداية من اليوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024، ونتابع معكم من خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل الإخباري كل ما يخص الزيادة الجديدة في الأسعار لجميع أنواع الباقات.

اسعار باقات الانترنت الارضي وي بعد الزيادة

أعلنت الشركة المصرية للإتصالات We عن اسعار باقات الانترنت الارضي وي بعد الزيادة 2024 والتي سيتم العمل بها بداية من 5 يناير 2024 والتي جاءت على النحو التالي:-

سعر الباقة الشهرية سعة 140 جيجابايت أصبح 160 جنية بدلاً من 120 جنية.

سعر الباقة الشهرية سعة 220 جيجابايت كان 170 جنية وأصبح 220 جنية.

أما عن سعر الباقة الشهرية سعة 250 جيجا بايت التي كانت بـ 210 جنية صارت بـ 280 جنية.

وسعر باقة الإنترنت الأرضي وي ذات سعة 400 جيجابايت كانت بـ 340 جنية وأصبحت بـ 440 جنية.

سعر الباقة الشهرية سوبر 600 جيجابايت زاد سعرها من 500 جنية لتصبح 650 جنية.

وباقة الإنترنت 1 تيرابايت ذات سعر 800 جنية أصبحت 1050 جنية.

طريقة تجديد باقة الانترنت الارضي وي

بعد التعرف على اسعار باقات الانترنت الارضي وي بعد الزيادة نقدم لكم بالخطوات طريقة تجديد الباقة بكل سهولة ودون الحاجة للذهاب للفرع، حيث يمكن تجديد الباقة من خلال تطبيق My We التابع للشركة، أو من خلال إحدى ماكينات فوري أو مصاري أو bee أو خدماتي أو من خلال ماكينة الصراف الآلي ATM أو يمكن شحن الخط والاتصال على خدمة العملاء من خلال رقم 19777 أو 111.