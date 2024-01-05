التعليم المصري يٌعلن رسميًا عن موعد بداية امتحانات الترم الأول 2024 للثانوية أدبي وعلمي

موعد بداية امتحانات الترم الأول 2024 للثانوية يسود حالة من الترقب والتوتر بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في هذه الساعات الأخيرة، حيث يقترب موعد امتحانات الثانوية العامة للترم الأول لعام 2024 تصاحب هذه اللحظات بالتحضير النهائي والمراجعة الشاملة لمواد الامتحان، وذلك بهدف تحقيق أفضل النتائج في هذه الفترة الحاسمة.

موعد بداية امتحانات الترم الأول 2024 للثانوية

تشير الإدارة التعليمية إلى أن عملية التسليم ستتم بعد استيفاء الإجراءات الضرورية وسداد رسوم التأمين التي تبلغ 100 جنيه في مكتب البريد، وتناشد أولياء الأمور بمتابعة هذه الخطوات بعناية والتأكيد على أهمية التحقق من وجود الرقم التسلسلي (السريال نمبر) أمام اسم الطالب في الكشوفات.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان اللغة العربية.

يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان الرياضيات.

يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.

يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان التاريخ والأحياء.

يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان الكيمياء، والجغرافيا.

يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان ماده الفيزياء، وماده اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي