بمساحات تصل إلى 120 مترا قريبا طرح 50 ألف وحدة سكنية خضراء بالمدن الجديدة؛ بناءً على التوسعات التي تقوم بها الدولة المصرية زادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن حقيقة طرح 50 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية في مصر في الفترات الأخيرة فالكثير من أبناء الشعب المصري يبحث عن مكان أفضل للإقامة به حيث أنه في بعض الأماكن لم يعد هناك أي متنفس لبناء المنازل للأسر الجديدة وأصبح من الصعب جداً على الشباب حاليًا توفير شقة سكنية لإتمام زواجه وتكوين أسرة.

طرح 50 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة

أكد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم قريبًا الانتهاء من بناء 50 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة مثل مدينة أسوان الجديدة ومدينة العبور الجديدة ومدينة بدر ومدينة حدائق العاصمة وأشار إلى أنه تم توفير أكثر من نموذج للوحدات السكنية في المبني الواحد حيث تتوفر وحدات من 75 متر إلي 90 متر وفي بعض المباني الأخرى تبدأ من 100 متر إلي 120 متر ويتم العمل على توفير الوحدات ضمن المساحات الخضراء.