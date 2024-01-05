بمساحات تصل إلى 120 مترا قريبا طرح 50 ألف وحدة سكنية خضراء بالمدن الجديدة
50 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة
بمساحات تصل إلى 120 مترا قريبا طرح 50 ألف وحدة سكنية خضراء بالمدن الجديدة؛ بناءً على التوسعات التي تقوم بها الدولة المصرية زادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن حقيقة طرح 50 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية في مصر في الفترات الأخيرة فالكثير من أبناء الشعب المصري يبحث عن مكان أفضل للإقامة به حيث أنه في بعض الأماكن لم يعد هناك أي متنفس لبناء المنازل للأسر الجديدة وأصبح من الصعب جداً على الشباب حاليًا توفير شقة سكنية لإتمام زواجه وتكوين أسرة.
طرح 50 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة
أكد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم قريبًا الانتهاء من بناء 50 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة مثل مدينة أسوان الجديدة ومدينة العبور الجديدة ومدينة بدر ومدينة حدائق العاصمة وأشار إلى أنه تم توفير أكثر من نموذج للوحدات السكنية في المبني الواحد حيث تتوفر وحدات من 75 متر إلي 90 متر وفي بعض المباني الأخرى تبدأ من 100 متر إلي 120 متر ويتم العمل على توفير الوحدات ضمن المساحات الخضراء.
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شروط الحصول على الوحدات السكنية
أكدت الوزارة بأنه قد تم الانتهاء من ٢٥ ألف وحدة حتى الآن وسوف يتم الانتهاء قريبًا من باقي الوحدات، وأضافت أنه هناك بعض الشروط للحصول على الوحدات السكنية من تلك الوحدات وهي:
- أن يكون المتقدم للحصول على الوحدة يحمل الجنسية المصرية.
- ألا يكون الفرد قد قام بطلب أكثر من وحدة في نفس الوقت.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام وألا يزيد عن 50 عام.
- ألا يكون الدخل الشهري للمتقدم اكثر من 6000 جنية مصري.
- أن يقدم الفرد المستندات التي تثبت أنه يقيم في نفس المحافظة التي قدم طلب بالحصول علي وحدة بها.
- أن يقوم الفرد بدفع قيمة المقدم للوحدة.