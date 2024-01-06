رابط “Résultat Final” نتائج مباراة التعليم بالتعاقد النهائية 2024 لجميع جهات المملكة

ستقوم وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بإصدار النتائج النهائية لمباراة التعليم 2023-2024، واللوائح النهائية للناجحين في مباراة التعليم بالتعاقد عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية، كما سيتم بدء عملية التسجيل للناجحين في اللائحة الرسمية وتقديم ملفاتهم، في المراكز الجهوية في اليوم التالي، وستستمر عملية التقديم حتى السادس من الشهر الحالي، وبالتالي، سنقوم بنشر رابط وخطوات الاطلاع على النتائج النهائية لمباراة التعليم 2024.

لوائح الناجحين بصفة نهائية في مباراة التعليم 2023-2024

الاطلاع على نتائج المقابلة الشفوية لمباراة التعليم بالتعاقد في المغرب عام 2024، حيث يستطيع المتقدمين زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية، يتم توفير النتائج بدون أي صعوبة على الموقع الرسمي، مما يتيح للمتقدمين فرصة لمعرفة نتائجهم بسهولة وبساطة، يكفي المتقدمين زيارة الموقع الرسمي والاطلاع على النتائج بكل يسر، حيث ينتظرون العديد بفارغ الصبر إعلان نتائجهم وتحقيق أحلامهم في مجال التعليم.

رابط نتائج شفوي مباراة التعليم واللوائح النهائية للناجحين 2023-2024

للاطلاع على نتائج مباراة التعليم بالتعاقد النهائية لعام 2024، في جميع الجهات، اعلنت وزارة التربية الوطنية عن طريقة سهلة وبسيطة يمكن اتباعها للاستعلام عن نتائج مباراة التعليم 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة:

يمكنكم زيارة رابط الموقع وزارة التربية الوطنية المغربية.

اختر قسم “مباريات الوزارة”.

في قسم المباريات، ابحث عن مباراة التعليم للعام 2023-2024.

اختر الأكاديمية المطلوبة من بين الـ 12 أكاديمية.

حدد الجهة التي تنتمي إليها.

انقر على رمز التحميل المخصص للنتائج.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك الاطلاع بسهولة على نتائج مباراة التعليم بالتعاقد النهائية 2024، في جميع الجهات.