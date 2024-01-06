“سجل الان” خطوات التسجيل في التأمين الصحي الشامل 2024 رابط حجز موعد بالرقم القومي عبر hio.gov.eg

لتسهيل حجز مواعيد في عيادات التامين الصحي، قامت وزارة الصحة والسكان، بتوفير نظام حجز يتيح للمواطنين الاتصال بارقام محددة لتحديد مواعيد الكشوفات الطبية، يمكن للجميع الاتصال بتلك الأرقام خلال الاوقات الرسمية، التي تبدا من الساعة الرابعة عصرا وتنتهي في الساعة السادسة مساء، ويمكن الاتصال من اي هاتف أرضي، حيث يتم استيفاء بعض المعلومات الشخصية المطلوبة من المستخدم، يتم ارسال رسالة نصية إلى الهاتف المحدد تحتوي على تفاصيل الموعد ومكان الكشف الطبي بذلك، يتيح هذا النظام للمواطنين، حجز مواعيد بسهولة ويوفر لهم الوقت والجهد.

التسجيل في التأمين الصحي 2024 الشامل

سنقدم لكم في السطور التالية نظام حجز عيادات التامين الصحي لعام 2024 في المحافظات، التي تم تفعيل النظام بها، لتجنب الازدحام وتوفير الوقت، قدمت وزارة الصحة خدمة حجز مواعيد في عيادات التامين الصحي للمواطنين، ومع متابعة التطور التكنولوجي، اتاحت الوزارة هذه الخدمة للمواطنين عبر الموقع الرسمي، حيث يمكن للجميع الدخول واتباع بعض الخطوات للحصول على موعد، ستتمكنون من معرفة كيفية الحجز والاستفادة من هذه الخدمة.

كيفية حجز موعد في عيادات التامين الصحي الشامل 2024

لحجز موعد في عيادات التأمين الصحي، يمكنك اتباع الخطوات التالية التي وضعتها وزارة الصحة:

يمكنكم الدخول عبر الموقع الإلكتروني للتامين الصحي.

ادخل البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية المكوَّن من 14 رقمًا.

انقر على خيار “الانتفاع من التأمين الصحي”.

ستظهر لك معلوماتك الشخصية والرقم التأميني الخاص بك.

حدد الموعد الذي ترغب فيه واختر المستشفى التأميني الذي تود إجراء الفحوصات فيه. يمكنك أيضًا اختيار الطبيب المختص لإجراء تلك الفحوصات.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة حجز موعد في عيادات التأمين الصحي، وتحديد الموقع والطبيب المفضلين لديك لإجراء الفحوصات اللازمة.

ارقام التواصل لحجز كشف في التامين الصحي

لتحديد موعد في العيادات الطبية لتوقيع الكشف الطبي في التامين الصحي، يمكنك التواصل مع وزارة الصحة والسكان المصرية عبر الأرقام التالية: 19806.

لحجز اللجان الطبية، يرجى الاتصال على الرقم 25743324، أو الرقم 25754226، خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى السادسة مساء يوميا، يرجى ملاحظة انه يمكن الاتصال من أي خط أرضي.

من خلال التواصل مع هذه الأرقام، يمكنك تحديد موعد للكشف الطبي، والحصول على الخدمات الطبية اللازمة في إطار التأمين الصحي.